Агасий Тоноян продолжит карьеру в Омане

Агасий Тоноян переходит в экзотическую лигу.

Новым клубом российского форварда (26 лет, 203 см) станет оманская «Низва».

«Мне уже 26 лет, а на мир я так и не посмотрел. Плюс пришло понимание, что всего, что хотел, в России добиться сейчас не выйдет – так что все лето мы с агентом работали над поиском варианта в Азии.

Расцениваю этот переход как интереснейший новый вызов – мне предложили шикарные условия в «Низве», при этом многое непонятно, все новое, очень строгие правила поведения, причем не только на публике. Например, в новом клубе были рады, что у меня сейчас нет профиля в инстаграме * – в арабских странах известны случаи, когда контракты разрывались из-за неудачных постов. Собеседование было очень подробным, задавали вопросы о моем отношении к религии, политике, короче, о чем только не... Но все это не смущает, наоборот, любопытно окунуться в совершенно новый мир – тщательно и ответственно себя к этому готовлю и надеюсь перезапустить карьеру за рубежом», – прокомментировал переход Тоноян.

Воспитанник «Тринты» Тоноян считался одним из ярчайших баскетбольных талантов России 1998 года рождения. Агасий принял участие в 5 юниорских чемпионата Европы (за сборные России U16, U18, U20), дважды попадал в символические пятерки «Финала восьми» Единой молодежной лиги (2016, 2018), однажды – первенства ДЮБЛ (2016).

В сезоне-15/16 17-летний Агасий дебютировал в Единой лиге в составе «Автодора», куда вернулся на вторую половину сезона-22/23. В остальное время он выступал в Суперлиге.

* Деятельность Instagram в России признана экстремистской и запрещена.