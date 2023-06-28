Владислав Лисовский продолжит выступать за «Тамбов»

Теги переходы чемпионат России суперлига Россия Баскетбол

Разыгрывающий Владислав Лисовский (27 лет, 182 см) остается в «Тамбове».

Как сообщает телеграм-канал «Перехват», контракт рассчитан на один год.

Лисовский пополнил состав «Тамбова» зимой, когда перешел из белорусского «Гродно-93». В 16 матчах Суперлиги в среднем он проводил на паркете по 9 минут – 2,5 очка, 1,3 подбора и 0,9 передачи.

Что за тип в рубиновом костюме на драфте НБА? Грэйди Дик – король тиктока: говорит голосом Дональда Дака, изображает школьниц и пляшет как чумовой

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий