Владислав Лисовский продолжит выступать за «Тамбов»

Разыгрывающий Владислав Лисовский (27 лет, 182 см) остается в «Тамбове».

Как сообщает телеграм-канал «Перехват», контракт рассчитан на один год.

Лисовский пополнил состав «Тамбова» зимой, когда перешел из белорусского «Гродно-93». В 16 матчах Суперлиги в среднем он проводил на паркете по 9 минут – 2,5 очка, 1,3 подбора и 0,9 передачи.

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