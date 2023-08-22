Андрей Матеюнас стал игроком «СШОР-Локо»

Разыгрывающий Андрей Матеюнас (35 лет, 180 см) стал игроком «СШОР-Локо».

В послужном списке Андрея две золотые медали Суперлиги в составах «Автодора» (2009) и «Спартака-Приморье» (2018). Также Матеюнас становился серебряным призером Чемпионата России (2008) и трижды – бронзовым (2012, 2017, 2019).

За плечами защитника опыт выступления в Единой лиге ВТБ и Еврокубке в составе самарских «Красных Крыльев» (14/15).

С 2019 года Матеюнас играл за ижевский клуб « ». В сезоне-22/23 за 22 минуты на паркете защитник набирал 5,3 очка, а также 4,4 передачи, 2,3 подбора и 1,2 перехвата.

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