Экс-игрок «Самары» Джеймс Томпсон переходит в китайский клуб

Джеймс Томпсон продолжит карьеру в клубе китайской CBA «Цзянсу Драгонс».

Американский центровой (29 лет, 208 см) в июле покинул «Самару» по истечении срока действия контракта.

Томпсон присоединился к российскому клубу прошлым летом. Центровой принял участие во всех 45 матчах команды в чемпионате Лиги ВТБ в качестве игрока стартовой пятерки и набирал в среднем 9,9 очка и 7,5 подбора.