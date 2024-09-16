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Экс-игрок «Самары» Джеймс Томпсон переходит в китайский клуб

Джеймс Томпсон продолжит карьеру в клубе китайской CBA «Цзянсу Драгонс».

Американский центровой (29 лет, 208 см) в июле покинул «Самару» по истечении срока действия контракта.

Томпсон присоединился к российскому клубу прошлым летом. Центровой принял участие во всех 45 матчах команды в чемпионате Лиги ВТБ в качестве игрока стартовой пятерки и набирал в среднем 9,9 очка и 7,5 подбора.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал «Перехват»
переходы
чемпионат Китая
Джеймс Томпсон
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