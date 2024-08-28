Ондржей Балвин продолжит карьеру в Китае
Ондржей Балвин перешел в китайский клуб
Чешский бигмен (31 год, 217 см) подписал контракт с «Шаньси».
В минувшем сезоне Балвин в среднем набирал 11,1 очка и 9,2 подбора в среднем за игру в рамках Еврокубка в составе «Прометея».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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