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Ондржей Балвин продолжит карьеру в Китае

Ондржей Балвин перешел в китайский клуб

Чешский бигмен (31 год, 217 см) подписал контракт с «Шаньси».

В минувшем сезоне Балвин в среднем набирал 11,1 очка и 9,2 подбора в среднем за игру в рамках Еврокубка в составе «Прометея».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
переходы
чемпионат Китая
Ондржей Балвин
Шаньси
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