Тренер Василий Прокофьев будет работать в «Синьцзян Флаин Тайгерс»
Василий Прокофьев присоединился к «Синьцзян Флаин Тайгерс»
«Рад присоединиться к такому клубу. Прилетел уже на следующий день после подписания контракта. Команда из Синьцзяна традиционно сильная, один раз выигрывала чемпионат, всегда была известна своими местными игроками. Зная это, мотивация помогать ребятам и команде в целом увеличивается в разы», – прокомментировал новое место работы тренер.
Прокофьев будет заниматься развитием игроков клуба. Специалист занимался подготовкой спортсменов в Китае в сотрудничестве с агентством Elite Legends Sports в прошлом году.
Новая команда Прокофьева играла в финале (0-4) чемпионата Китая в прошлом сезоне и один раз побеждала в турнире в 2017 году.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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