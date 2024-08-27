Тренер Василий Прокофьев будет работать в «Синьцзян Флаин Тайгерс»

Василий Прокофьев присоединился к «Синьцзян Флаин Тайгерс»

«Рад присоединиться к такому клубу. Прилетел уже на следующий день после подписания контракта. Команда из Синьцзяна традиционно сильная, один раз выигрывала чемпионат, всегда была известна своими местными игроками. Зная это, мотивация помогать ребятам и команде в целом увеличивается в разы», – прокомментировал новое место работы тренер.

Прокофьев будет заниматься развитием игроков клуба. Специалист занимался подготовкой спортсменов в Китае в сотрудничестве с агентством Elite Legends Sports в прошлом году.

Новая команда Прокофьева играла в финале (0-4) чемпионата Китая в прошлом сезоне и один раз побеждала в турнире в 2017 году.