Уилл Бартон и Дариус Бэйзли будут выступать в Китае за «Гуандун»
Уилл Бартон и Дариус Бэйзли переезжают в Китай
Атакующий защитник (33 года, 198 см) и тяжелый форвард (24 года, 203 см) подписали контракты с «Гуандуном».
Бартон в прошлом сезоне провел 3 матча за «Гранаду», после чего покинул команду и доигрывал в Пуэрто-Рико. Бэйзли большую часть игрового года провел в G-лиге.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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