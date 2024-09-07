Уилл Бартон и Дариус Бэйзли будут выступать в Китае за «Гуандун»

Уилл Бартон и Дариус Бэйзли переезжают в Китай

Атакующий защитник (33 года, 198 см) и тяжелый форвард (24 года, 203 см) подписали контракты с «Гуандуном».

Бартон в прошлом сезоне провел 3 матча за «Гранаду», после чего покинул команду и доигрывал в Пуэрто-Рико. Бэйзли большую часть игрового года провел в G-лиге.