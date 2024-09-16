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Эрл Бойкинс: «Многие игроки НБА не смогут играть в европейский баскетбол»

Эрл Бойкинс оценил уровень IQ у баскетболистов в Европе и НБА.

Бывший игрок НБА провел один из сезонов в составе «Виртуса» в Италии. Он объяснил, что опыт в Европе изменил его восприятие баскетбола.

«Мне понравилось время, проведенное в Европе, и это открыло мне глаза на мир баскетбола, о существовании которого я даже не подозревал.

Я правда считаю, что многие игроки НБА не смогут играть в европейский баскетбол. Суть в том, как играют в Европе, какой здесь уровень физической борьбы. Играть в европейский баскетбол и баскетбол ФИБА сложнее, чем в баскетбол НБА.

В НБА все просто: если вы хорошо играете один на один, вы добьетесь успеха. Точка. Если вы можете разбираться один на один, вы добьетесь успеха в НБА.

В Европе командная концепция определенно на более высоком уровне, и вам необходимо иметь высокий баскетбольный IQ.

У каждого европейца, который приезжает и играет в НБА, независимо от того, добился ли он большого успеха, стал ли он звездным игроком или членом Зала славы, или же он просто второстепенный игрок, у них есть одна общая черта: у всех невероятно высокий баскетбольный IQ», – считает 165-сантиметровый экс-баскетболист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SiriusXM NBA Radio
Эрл Бойкинс
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoНБА
logoЕдиная лига ВТБ
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