Чемпион Евролиги в составе ЦСКА Серхио Родригес завершил карьеру в возрасте 38 лет

Теги ЦСКА Серхио Родригес Turkish Airlines EuroLeague Реал сборная Испании НБА чемпионат Испании Единая лига ВТБ Баскетбол

Серхио Родригес объявил о завершении игровой карьеры .

«Мне кажется, что сезон, в котором мы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок – идеальное время, чтобы попрощаться. Я всегда мечтал уйти в хорошей физической форме и выиграть свой последний матч, и вот жизнь преподнесла мне такую возможность», – написал испанский разыгрывающий.

Родригес – трехкратный чемпион Евролиги (2015, 2019, 2023), MVP Евролиги 2014 года, член первой символической пятерки Евролиги того же года, четырехкратный чемпион Испании (2013, 2015, 2016, 2024), победитель итальянской лиги 2022 года, серебряный (2012) и бронзовый (2016) призер Олимпийских игр, чемпион мира (2006), чемпион Европы (2015), серебряный призер Евробаскета (2007) и двукратный обладатель бронзовых наград Евробаскета (2013, 2017).

Карьера Родригеса началась в 2003 году в «Эстудиантесе». Серхио выступал в НБА – за «Портленд», «Сакраменто», «Нью-Йорк» и «Филадельфию». Вернувшись в Европу в 2017 году, он провел два сезона за ЦСКА, с которым победил в Евролиге-18/19.

С 2022 года Родригес играл за «Реал».

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10 комментариев
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славная карьера была, Серхио!
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Как-то неожиданно, думал, что ещё поиграет.
Игрок очень умный, поэтому интересно, пойдёт ли тренерскую профессию
+6
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Один из любимых игроков. Легенда.
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Эль Чачо!
Руди тоже закончил.
Остался один Юль из стариков.
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Спасибо за Евролигу Серёга. Удачи
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хороший игрок
и алеупы на фернандеса интересные
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Это мастер!
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Ой-ой сколько у него достижений 👏
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Спасибо за отличную игру в нашем клубе легенда! Удачи в дальнейшем!
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