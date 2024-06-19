Чемпион Евролиги в составе ЦСКА Серхио Родригес завершил карьеру в возрасте 38 лет

Серхио Родригес объявил о завершении игровой карьеры .

«Мне кажется, что сезон, в котором мы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок – идеальное время, чтобы попрощаться. Я всегда мечтал уйти в хорошей физической форме и выиграть свой последний матч, и вот жизнь преподнесла мне такую возможность», – написал испанский разыгрывающий.

Родригес – трехкратный чемпион Евролиги (2015, 2019, 2023), MVP Евролиги 2014 года, член первой символической пятерки Евролиги того же года, четырехкратный чемпион Испании (2013, 2015, 2016, 2024), победитель итальянской лиги 2022 года, серебряный (2012) и бронзовый (2016) призер Олимпийских игр, чемпион мира (2006), чемпион Европы (2015), серебряный призер Евробаскета (2007) и двукратный обладатель бронзовых наград Евробаскета (2013, 2017).

Карьера Родригеса началась в 2003 году в «Эстудиантесе». Серхио выступал в – за «Портленд», «Сакраменто», «Нью-Йорк» и «Филадельфию». Вернувшись в Европу в 2017 году, он провел два сезона за , с которым победил в Евролиге-18/19.

С 2022 года Родригес играл за « ».