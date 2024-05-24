Кори Хиггинс рассматривает вариант с завершением игровой карьеры

Теги ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Барселона НБА Единая лига ВТБ Кори Хиггинс Баскетбол

Кори Хиггинс может завершить игровую карьеру в межсезонье-2024.

Экс-игрок ЦСКА при этом планирует остаться в баскетболе и продолжить работу в другом качестве.

За плечами 34-летнего американца 8 сезонов в Евролиге и 44 матча в НБА.

В составе ЦСКА Хиггинс выступал с 2015 по 2019 годы и дважды становился победителем Евролиги (2016, 2019).

В августе прошлого года «Барселона» объявила о расторжении контракта с защитником. В январе баскетболист не прошел медицинское обследование в «Црвене Звезде».

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1 комментарий
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Норм играл за армейцев ❤️💙
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