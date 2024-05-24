Кори Хиггинс рассматривает вариант с завершением игровой карьеры
Кори Хиггинс может завершить игровую карьеру в межсезонье-2024.
Экс-игрок ЦСКА при этом планирует остаться в баскетболе и продолжить работу в другом качестве.
За плечами 34-летнего американца 8 сезонов в Евролиге и 44 матча в НБА.
В составе ЦСКА Хиггинс выступал с 2015 по 2019 годы и дважды становился победителем Евролиги (2016, 2019).
В августе прошлого года «Барселона» объявила о расторжении контракта с защитником. В январе баскетболист не прошел медицинское обследование в «Црвене Звезде».