Кори Хиггинс рассматривает вариант с завершением игровой карьеры

Кори Хиггинс может завершить игровую карьеру в межсезонье-2024.

Экс-игрок ЦСКА при этом планирует остаться в баскетболе и продолжить работу в другом качестве.

За плечами 34-летнего американца 8 сезонов в и 44 матча в .

В составе ЦСКА Хиггинс выступал с 2015 по 2019 годы и дважды становился победителем Евролиги (2016, 2019).

В августе прошлого года « » объявила о расторжении контракта с защитником. В январе баскетболист не прошел медицинское обследование в «Црвене Звезде».