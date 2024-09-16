Айзейя Томас: «Все еще могу играть на высоком уровне»
Айзейя Томас считает, что по-прежнему способен выступать в НБА.
Летом ветеран побывал на просмотре в «Милуоки» и «Сакраменто».
«Я просто наслаждаюсь процессом, при этом понимая, с чем приходится иметь дело, понимая, как это нелегко. Я понимаю это, но мне всю жизнь приходилось вести эту борьбу. Для меня это нормально. Это просто еще один этап, который мне нужно пережить.
Хочу поиграть еще два или три года, а затем сосредоточиться на детях. Такова цель, так что будем бороться до конца.
Баскетбол был моей жизнью, я всю жизнь фокусировался на этой игре, большинство людей не фокусируются на чем-то так долго. Мне нравится процесс, хорошее и плохое. Я все еще в том возрасте, когда могу играть на высоком уровне», – заявил 35-летний защитник.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Cronkite News
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