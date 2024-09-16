Айзейя Томас: «Все еще могу играть на высоком уровне»

Айзейя Томас считает, что по-прежнему способен выступать в НБА.

Летом ветеран побывал на просмотре в «Милуоки» и «Сакраменто».

«Я просто наслаждаюсь процессом, при этом понимая, с чем приходится иметь дело, понимая, как это нелегко. Я понимаю это, но мне всю жизнь приходилось вести эту борьбу. Для меня это нормально. Это просто еще один этап, который мне нужно пережить.

Хочу поиграть еще два или три года, а затем сосредоточиться на детях. Такова цель, так что будем бороться до конца.

Баскетбол был моей жизнью, я всю жизнь фокусировался на этой игре, большинство людей не фокусируются на чем-то так долго. Мне нравится процесс, хорошее и плохое. Я все еще в том возрасте, когда могу играть на высоком уровне», – заявил 35-летний защитник.