Стивен Эй Смит: «Шэннон Шарп занимался сексом, но не всем было нужно об этом знать»

Стивен Эй Смит поддержал коллегу Шэннона Шарпа.

Член Зала славы НФЛ, ныне телеведущий Шэннон Шарп попал в скандал, случайно включив прямую трансляцию в социальной сети во время занятия сексом.

«Шэннон Шарп занимался сексом. Вот что он делал, понятно? Он получал удовольствие. Дело в том, что не всем было нужно об этом знать. И, очевидно, он был в прямом эфире и не знал об этом. В результате, хотя на видео ничего не было видно, слава Богу, мы услышали довольно много», — сказал эксперт ESPN.