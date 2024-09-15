Стивен Эй Смит: «Шэннон Шарп занимался сексом, но не всем было нужно об этом знать»
Стивен Эй Смит поддержал коллегу Шэннона Шарпа.
Член Зала славы НФЛ, ныне телеведущий Шэннон Шарп попал в скандал, случайно включив прямую трансляцию в социальной сети во время занятия сексом.
«Шэннон Шарп занимался сексом. Вот что он делал, понятно? Он получал удовольствие. Дело в том, что не всем было нужно об этом знать. И, очевидно, он был в прямом эфире и не знал об этом. В результате, хотя на видео ничего не было видно, слава Богу, мы услышали довольно много», — сказал эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Fadeawayworld
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