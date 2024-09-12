  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
3

«Я здоровый, активный мужчина». Шэннон Шарп случайно опубликовал интимную аудиозапись

Шэннон Шарп признался, что сам случайно опубликовал интимную аудиозапись.

Бывший игрок НФЛ, ныне телевизионный эксперт Шэннон Шарп в среду опубликовал в IG Live полутораминутное видео, в котором на заднем плане слышны женские стоны. После окончания прямой трансляции Шарп заявил, что его взломали. Позже в тот же день он удалил сообщение и признался, что сам случайно включил трансляцию.

«Многие ждут того, что Шэннон в любой ситуации будет оставаться профессионалом, и я всегда стараюсь быть профессионалом. Даже находясь в уединении дома, я все равно стараюсь оставаться профессионалом.

Я очень разочарован в себе. Не из-за поступка — я думаю, что миллионы миллиардов людей, достигшие возраста согласия, занимаются этим. Я разочарован в себе из-за того, что позволил услышать подробности своей интимной жизни.

Это не постановка. Я пришел домой, бросил телефон на кровать и кое-чем занялся. Я не знаю IG Live, я никогда не был на IG Live, я никогда не включал IG Live, так что я не знаю, как это работает.

Я должен сказать правду. Мой телефон не взломали, это не было пранком. Я занимался тем, чем занимаются здоровые, активные мужчины», – сказал известный телеведущий.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Nightcap
происшествия
logoНБА
Шэннон Шарп
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэннон Шарп: «Кейтлин Кларк – это Леброн Джеймс. Пришла в лигу с таким же уровнем внимания и интереса»
22 сентября, 18:16
Шэннон Шарп о нарушениях правил против Кейтлин Кларк в сезоне: «17% неспортивных фолов против одного игрока. Это уже не аномалия»
12 сентября, 17:54
Ноа Лайлс о Николе Йокиче: «Честно говоря, я не знаю, кто это»
2518 августа, 20:33
Шэннон Шарп продлил контракт с ESPN и получит более значимую роль в программах канала
12 июня, 08:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Патрик Беверли: «Хотел бы увидеть Джулиуса Рэндла в составе «Сакраменто»
11 минут назад
Суперкубок Единой лиги ВТБ. «Зенит» выиграл у «Бешикташа» в напряженной концовке, ЦСКА встретится с «Црвеной Звездой»
737 минут назадLive
«Голден Стэйт» не готов предложить Джонатану Куминге максимальное продление контракта
6сегодня, 15:30
Димитрис Итудис: «Российские команды поддерживают высокий уровень. Болельщики в Западной Европе должны об этом знать»
2сегодня, 14:51
Межконтинентальный кубок ФИБА. «Кимса» проиграла сборной G-лиги, «Уникаха» разобралась с «Петру Атлетику»
2сегодня, 13:56
Андрей Кириленко: «Не прилагал руку к тому, чтобы предстоящие выборы главы РФБ были безальтернативными»
3сегодня, 13:41
Сергей Кущенко: «Единая лига ВТБ не будет менять лимит на легионеров»
сегодня, 13:34
Тайриз Халибертон: «Если кто-то хочет играть со мной, им придется перейти в «Индиану». Я никуда не уйду»
5сегодня, 13:26
Совокупные зарплаты игроков НБА за сезон-2023/24 (4,9 миллиарда долларов) уступают доходам участников платформы OnlyFans за 2023 год (6,6)
6сегодня, 12:58
Обвиняемый по делу о нападении на Алексея Шведа приговорен к 3 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей
18сегодня, 11:34
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Моня о фаворитах предстоящего сезона Лиги ВТБ: «Шансы у первой четверки по итогам прошлого сезона равны»
5 минут назад
Димитрис Итудис: «Мечтаю, чтобы российские клубы и сборные вернулись на международную арену»
сегодня, 15:36
Андрей Кириленко о скором возвращении России на международные турниры: «Как встретить динозавра на улице – 50%, либо встретишь, либо нет»
1сегодня, 14:27
Усман Гаруба может вернуться в строй раньше, чем ожидалось
сегодня, 14:11
«Орландо» подписал Майрона Гарднера, Тре Скотта и Джейлена Слоусона
сегодня, 13:12
Грант Уильямс, Леброн Джеймс, Стеф Карри и Джимми Батлер появились в качестве персонажей в детской книге Джейсона Тейтума
сегодня, 12:30Фото
Виктор Павленко выложил видео из-за кулис медиа-дня МБА-МАИ
сегодня, 11:45Видео
«Даллас» официально подписал Маркиффа Морриса, контракт не гарантирован
сегодня, 11:00Фото
Желько Обрадович: «В прошлом году нас покинули два игрока. Один из них победил в Евролиге, второй играл в финале НБА»
1сегодня, 10:53
Демар Дерозан: «Нельзя просто поделиться мнением так, чтобы люди вокруг не пытались против него протестовать»
сегодня, 09:54