«Я здоровый, активный мужчина». Шэннон Шарп случайно опубликовал интимную аудиозапись

Шэннон Шарп признался, что сам случайно опубликовал интимную аудиозапись.

Бывший игрок НФЛ, ныне телевизионный эксперт Шэннон Шарп в среду опубликовал в IG Live полутораминутное видео, в котором на заднем плане слышны женские стоны. После окончания прямой трансляции Шарп заявил, что его взломали. Позже в тот же день он удалил сообщение и признался, что сам случайно включил трансляцию.

«Многие ждут того, что Шэннон в любой ситуации будет оставаться профессионалом, и я всегда стараюсь быть профессионалом. Даже находясь в уединении дома, я все равно стараюсь оставаться профессионалом.

Я очень разочарован в себе. Не из-за поступка — я думаю, что миллионы миллиардов людей, достигшие возраста согласия, занимаются этим. Я разочарован в себе из-за того, что позволил услышать подробности своей интимной жизни.

Это не постановка. Я пришел домой, бросил телефон на кровать и кое-чем занялся. Я не знаю IG Live, я никогда не был на IG Live, я никогда не включал IG Live, так что я не знаю, как это работает.

Я должен сказать правду. Мой телефон не взломали, это не было пранком. Я занимался тем, чем занимаются здоровые, активные мужчины», – сказал известный телеведущий.