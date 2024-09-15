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Джейлен Грин: «Хотелось бы подписать долгосрочный контракт»

Джейлен Грин заявил, что хотел бы заключить долгосрочный контракт с «Рокетс».

«Конечно, хотелось бы подписать долгосрочный контракт.

Но мое основное внимание приковано к предстоящему сезону с теми игроками, которые у нас есть. Наша цель – выйти в плей-офф и пройти как можно дальше. Мы строим командное братство. Это сейчас главная цель, и все получится», – сказал защитник «Хьюстона».

Крайний срок продления контрактов с игроками, выбранными на драфте 2021 года — 21 октября.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Houston Chronicle
возможные переходы
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logoНБА
logoДжейлен Грин
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