Джейлен Грин: «Хотелось бы подписать долгосрочный контракт»

Джейлен Грин заявил, что хотел бы заключить долгосрочный контракт с «Рокетс».

«Конечно, хотелось бы подписать долгосрочный контракт.

Но мое основное внимание приковано к предстоящему сезону с теми игроками, которые у нас есть. Наша цель – выйти в плей-офф и пройти как можно дальше. Мы строим командное братство. Это сейчас главная цель, и все получится», – сказал защитник «Хьюстона ».

Крайний срок продления контрактов с игроками, выбранными на драфте 2021 года — 21 октября.