Джейлен Грин: «Хотелось бы подписать долгосрочный контракт»
Джейлен Грин заявил, что хотел бы заключить долгосрочный контракт с «Рокетс».
«Конечно, хотелось бы подписать долгосрочный контракт.
Но мое основное внимание приковано к предстоящему сезону с теми игроками, которые у нас есть. Наша цель – выйти в плей-офф и пройти как можно дальше. Мы строим командное братство. Это сейчас главная цель, и все получится», – сказал защитник «Хьюстона».
Крайний срок продления контрактов с игроками, выбранными на драфте 2021 года — 21 октября.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Houston Chronicle
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