«Бешикташ» сделал предложение Бобану Марьяновичу

«Бешикташ» пытается заполучить Бобана Марьяновича.

Турецкий клуб сделал предложение опытному сербскому центровому Бобану Марьяновичу (36 лет, 224 см), сообщает Meridian Sport.

Марьянович по-прежнему является свободным агентом после завершения сезона-2023/24 в составе «Хьюстона ». В августе сербский бигмен заявил, что ждет предложения из НБА , но рассматривает и другие возможные варианты.

Если «Бешикташу » удастся подписать Марьяновича, то 36-летний игрок впервые после 2015 года вернется в Европу. Тогда он играл за сербскую «Црвену Звезду», попав в первую символическую пятерку Евролиги и став лидером турнира по подборам.