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«Бешикташ» сделал предложение Бобану Марьяновичу

«Бешикташ» пытается заполучить Бобана Марьяновича.

Турецкий клуб сделал предложение опытному сербскому центровому Бобану Марьяновичу (36 лет, 224 см), сообщает Meridian Sport.

Марьянович по-прежнему является свободным агентом после завершения сезона-2023/24 в составе «Хьюстона». В августе сербский бигмен заявил, что ждет предложения из НБА, но рассматривает и другие возможные варианты.

Если «Бешикташу» удастся подписать Марьяновича, то 36-летний игрок впервые после 2015 года вернется в Европу. Тогда он играл за сербскую «Црвену Звезду», попав в первую символическую пятерку Евролиги и став лидером турнира по подборам.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Meridian Sport
возможные переходы
logoХьюстон
logoЕврокубок
logoБешикташ
logoНБА
logoчемпионат Турции
logoБобан Марьянович
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