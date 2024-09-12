«Бешикташ» сделал предложение Бобану Марьяновичу
«Бешикташ» пытается заполучить Бобана Марьяновича.
Турецкий клуб сделал предложение опытному сербскому центровому Бобану Марьяновичу (36 лет, 224 см), сообщает Meridian Sport.
Марьянович по-прежнему является свободным агентом после завершения сезона-2023/24 в составе «Хьюстона». В августе сербский бигмен заявил, что ждет предложения из НБА, но рассматривает и другие возможные варианты.
Если «Бешикташу» удастся подписать Марьяновича, то 36-летний игрок впервые после 2015 года вернется в Европу. Тогда он играл за сербскую «Црвену Звезду», попав в первую символическую пятерку Евролиги и став лидером турнира по подборам.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Meridian Sport
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