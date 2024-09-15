Новый сезон тележурнала «Вид сверху» стартует 17 сентября
12-й сезон тележурнала «Вид сверху» стартует через два дня.
Тележурнал «Вид Сверху» представил анонс нового сезона, который стартует во вторник, 17 сентября, на «Матч ТВ».
«Новые герои известны и готовы удивлять эксклюзивными интервью и увлекательными сюжетами Единой лиги ВТБ!» – говорится в сообщении.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Вид сверху»
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