Новый сезон тележурнала «Вид сверху» стартует 17 сентября

12-й сезон тележурнала «Вид сверху» стартует через два дня.

Тележурнал «Вид Сверху» представил анонс нового сезона, который стартует во вторник, 17 сентября, на «Матч ТВ».

«Новые герои известны и готовы удивлять эксклюзивными интервью и увлекательными сюжетами Единой лиги ВТБ!» – говорится в сообщении.