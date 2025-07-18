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Шэмс Чарания: «Желание вернуться домой к своим трем детям было ключевым фактором в решении Дэмиана Лилларда»

Инсайдер ESPN озвучил причины, которыми руководствовался Лиллард.

Ранее стало известно, что Дэмиан Лиллард вернется в «Портленд» и подпишет с командой новое 3-летнее соглашение на 42 млн долларов. В контракте будет опция игрока на сезон-2027/28 и право вето на обмен.

«Желание вернуться домой к своим трем детям было ключевым фактором в решении Дэмиана Лилларда. Он все равно собирался восстанавливаться после разрыва ахилла в Портленде. Так что возвращение в «Блэйзерс», несмотря на то что он сам запросил обмен два года назад, было для него очень важным», – рассказал Чарания.

Также инсайдер сообщил, что Лиллард, генеральный менеджер «Блэйзерс» Джо Кронин и главный тренер Чонси Биллапс провели несколько личных встреч в доме игрока в Портленде. Эти переговоры были посвящены восстановлению доверия и построению планов на будущее.

Ожидается, что 35-летний баскетболист потратит весь следующий сезон на восстановление от разрыва ахиллова сухожилия, полученного в серии плей-офф против «Индианы», и вернется на паркет осенью 2026 года.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал ESPN
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