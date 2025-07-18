Предложение «Миннесоты» за Кевина Дюрэнта включало Руди Гобера, Донте Дивиченцо, Терренса Шэннона и 17-й пик драфта

Стали известны детали несостоявшейся сделки между «Санс» и «Вулвс».

По информации Брайана Уиндхорста из ESPN, перед тем как принять предложение «Рокетс», «Санс» вели детальные переговоры с «Тимбервулвс» о переходе Дюрэнта и обсуждали пакет, включавший центрового Руди Гобера , защитника Донте Дивинченцо , форварда Терренса Шеннона и 17-й пик драфта-2025. Если бы сделка состоялась, в составе нашлось бы место для Брэдли Била, и «Финикс », возможно, сделал бы приоритетом его удержание.

Однако Дюрэнт дал понять, что «Миннесота » не входят в число его предпочтительных команд, и переговоры сошли на нет.

В результате 7-сторонней сделки «Финикс» отправил Кевина Дюрэнта в «Хьюстон», получив взамен защитника Джейлена Грина, форварда Диллона Брукса и центрового Хамана Малуача (10-й пик драфта-2025).