Предложение «Миннесоты» за Кевина Дюрэнта включало Руди Гобера, Донте Дивиченцо, Терренса Шэннона и 17-й пик драфта
Стали известны детали несостоявшейся сделки между «Санс» и «Вулвс».
По информации Брайана Уиндхорста из ESPN, перед тем как принять предложение «Рокетс», «Санс» вели детальные переговоры с «Тимбервулвс» о переходе Дюрэнта и обсуждали пакет, включавший центрового Руди Гобера, защитника Донте Дивинченцо, форварда Терренса Шеннона и 17-й пик драфта-2025. Если бы сделка состоялась, в составе нашлось бы место для Брэдли Била, и «Финикс», возможно, сделал бы приоритетом его удержание.
Однако Дюрэнт дал понять, что «Миннесота» не входят в число его предпочтительных команд, и переговоры сошли на нет.
В результате 7-сторонней сделки «Финикс» отправил Кевина Дюрэнта в «Хьюстон», получив взамен защитника Джейлена Грина, форварда Диллона Брукса и центрового Хамана Малуача (10-й пик драфта-2025).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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