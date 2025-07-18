18+3+5 Бронни Джеймса не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Бостоном»

Джеймс-младший провел еще один результативный матч в Летней лиге.

За 28 минут на паркете Бронни Джеймс реализовал 7 из 13 бросков с игры, 1 из 4 трехочковых и 3 из 4 штрафных, принеся своей команде 18 очков и став самым результативным игроком матча.

Защитник также собрал 3 подбора, отдал 5 передач при 8 потерях и совершил 1 перехват.

«Лос-Анджелес» уступил «Селтикс» – 78:87.