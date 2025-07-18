Марк Бартельстейн: «Если в вашем составе есть Брэдли Бил, вы должны позволить ему быть собой. Иначе это просто бессмысленно»

Агент считает своего клиента отличным баскетболистом.

«Брэд – один из самых командных игроков, с которыми мне доводилось работать. Он сделает все возможное для победы. Но суть в том, что этот парень – исключительный игрок. У него уникальный талант. Нельзя дважды набирать в среднем по 30 очков за игру в этой лиге с такой эффективностью, не будучи одним из самых-самых лучших. Он всегда играет правильно. Он всегда ставит команду выше себя. Но если в вашем составе есть Брэдли Бил, вы должны позволить ему быть собой. Иначе это просто бессмысленно – вы не получите от него максимум. Думаю, что в «Клипперс » все сложится, как надо», – заявил Бартельстейн.

32-летний баскетболист подпишет с «Лос-Анджелесом» 2-летнее соглашение на 11 миллионов с опцией игрока на второй год.

Бил дважды за карьеру набирал более 30 очков в среднем за сезон (2019/20 и 2020/21). В прошедшем чемпионате защитник приносил «Финиксу » в среднем 17 очков.