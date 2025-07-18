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«Чикаго» предлагает Джошу Гидди 20 миллионов долларов за сезон, игрок продолжает настаивать на 30

«Буллс» и Гидди далеки от заключения сделки.

По сообщению инсайдера Джейка Фишера, Джош Гидди все еще рассчитывает на контракт с зарплатой в районе 30 миллионов в год, в то время как предложения «Чикаго» пока остаются в районе 20 миллионов.

«Буллс» приобрели 22-летнего баскетболиста у «Оклахомы» перед началом прошлого сезона, отдав взамен Алекса Карузо.

В своем первом сезоне за «Чикаго» Гидди в среднем набирал 14,6 очка (46,5% с игры, 37,8% из-за дуги), 8,1 подбора, 7,2 передачи, 1,2 перехвата и 0,6 блок-шота.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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