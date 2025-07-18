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Коллин Мюррэй-Бойлс набрал 20 очков и 9 подборов в игре Летней лиги против «Голден Стэйт»

Новичок «Рэпторс» стал самым результативным игроком матча.

20-летний форвард записал на свой счет 20 очков (8 из 13 с игры, 1 из 3 из-за дуги и 3 из 4 с линии), 9 подборов (6 – в атаке), 2 передачи и 4 перехвата.

9-й пик драфта-2025 закончил встречу с лучшим в матче показателем полезности – «+22».

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» – 81:69.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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