Брэдли Бил планирует заключить долгосрочный контракт с «Клипперс» после следующего сезона

Марк Бартельштейн, агент игрока, поделился дальнейшими планами.

«Брэд не хотел переходить в команду, где его просто арендовали бы на год, или туда, где его взяли бы на сезон в погоне за чемпионством, а потом отпустили. Брэд не любит перемены. Именно поэтому он так долго оставался в «Вашингтоне ». Наша цель – переехать в Лос-Анджелес, провести отличный сезон, а следующим летом подписать с «Клипперс » долгосрочный контракт», – рассказал агент баскетболиста.

Брэдли Бил провел первые 11 лет карьеры в «Уизардс». За это время он трижды участвовал в Матче всех звезд и один раз попал в символическую сборную. В 2023 году игрок был обменян в «Финикс », в котором провел 2 года.

После выкупа контракта с «Санс» 32-летний защитник подпишет с «Лос-Анджелесом» 2-летнее соглашение на 11 миллионов с опцией игрока на второй сезон.