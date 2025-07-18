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«Майами» не пытался подписать Дэмиана Лилларда

«Хит» не искали возможностей для заключения контракта с Лиллардом.

Как сообщает Hoops Wire, «Майами» не было в списке команд, которые пытались заполучить себе Дэмиана Лилларда после его отчисления из «Милуоки».

Когда в 2023 году звездный защитник запросил обмен из «Блэйзерс», он назвал «Хит» желаемым местом своего перехода. Однако клубы не смогли договориться о сделке, а Лиллард оказался обменян в «Бакс», за которых провел 2 сезона, прежде чем команда отчислила выбывшего с разрывом ахилла защитника.

Ожидается, что Лиллард пропустит весь следующий сезон, восстанавливаясь после травмы. По информации Hoops Wire, «Майами» не хотел платить баскетболисту, пока тот проходит процесс реабилитации.

Ранее стало известно, что Дэмиан Лиллард вернется в «Портленд», подписав трехлетнее соглашение на 42 миллиона долларов, включающее опцию игрока на сезон-2027/28 и право вето на обмен.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Hoops Wire
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