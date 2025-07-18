«Майами» не пытался подписать Дэмиана Лилларда

«Хит» не искали возможностей для заключения контракта с Лиллардом.

Как сообщает Hoops Wire, «Майами» не было в списке команд, которые пытались заполучить себе Дэмиана Лилларда после его отчисления из «Милуоки ».

Когда в 2023 году звездный защитник запросил обмен из «Блэйзерс», он назвал «Хит» желаемым местом своего перехода. Однако клубы не смогли договориться о сделке, а Лиллард оказался обменян в «Бакс», за которых провел 2 сезона, прежде чем команда отчислила выбывшего с разрывом ахилла защитника.

Ожидается, что Лиллард пропустит весь следующий сезон, восстанавливаясь после травмы. По информации Hoops Wire, «Майами » не хотел платить баскетболисту, пока тот проходит процесс реабилитации.

Ранее стало известно, что Дэмиан Лиллард вернется в «Портленд », подписав трехлетнее соглашение на 42 миллиона долларов, включающее опцию игрока на сезон-2027/28 и право вето на обмен.