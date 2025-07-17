Тревион Уильямс перешел из «Маккаби» в «Бахчешехир»

Тревион Уильямс перебрался в Турцию.

24-летний американский центровой (206 см) провел 1 сезон в «Маккаби», набирая 8,9 очка, 6,1 подбора и 1,8 передачи за 18,1 минуты в среднем в Евролиге.

До этого Уильямс выступал в Германии за «Ульм» и «Альбу».

Американец продолжит карьеру в турецком «Бахчешехире» и будет играть в Еврокубке.