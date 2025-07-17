Тревион Уильямс перешел из «Маккаби» в «Бахчешехир»
Тревион Уильямс перебрался в Турцию.
24-летний американский центровой (206 см) провел 1 сезон в «Маккаби», набирая 8,9 очка, 6,1 подбора и 1,8 передачи за 18,1 минуты в среднем в Евролиге.
До этого Уильямс выступал в Германии за «Ульм» и «Альбу».
Американец продолжит карьеру в турецком «Бахчешехире» и будет играть в Еврокубке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Бахчешехира»
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