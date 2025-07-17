«Маккаби Тель-Авив» расстался с Леви Рэндольфом

Леви Рэндольф ушел из «Маккаби».

32-летний американский защитник набирал 12 очков, 3,8 подбора и 1,8 передачи за 27,7 минуты в среднем в 33 матчах этого розыгрыша Евролиги.

Рэндольф отыграл 3 сезона в Израиле, выступая за «Хапоэль Иерусалим» и «Маккаби».

Защитник не был выбран на драфте-2015 НБА и провел карьеру в различных частях света, играя в США в лиге развития, в Новой Зеландии, Италии, Франции и Бельгии.