«Маккаби Тель-Авив» расстался с Леви Рэндольфом
Леви Рэндольф ушел из «Маккаби».
32-летний американский защитник набирал 12 очков, 3,8 подбора и 1,8 передачи за 27,7 минуты в среднем в 33 матчах этого розыгрыша Евролиги.
Рэндольф отыграл 3 сезона в Израиле, выступая за «Хапоэль Иерусалим» и «Маккаби».
Защитник не был выбран на драфте-2015 НБА и провел карьеру в различных частях света, играя в США в лиге развития, в Новой Зеландии, Италии, Франции и Бельгии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Маккаби»
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