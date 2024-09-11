Брайан Уиндхорст: «Запретил бы Уэстбруку бросать трехочковые до конца карьеры»
Брайан Уиндхорст считает, что Расселл Уэстбрук должен отказаться от 3-очковых.
В прошлом сезоне в составе «Клипперс» 35-летний разыгрывающий попадал 27,3% из-за дуги.
«Запретил бы Уэстбруку бросать трехочковые до конца карьеры», – заявил журналист ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ahn Fire Digital
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