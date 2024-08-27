Расселл Уэстбрук: «Не хотел, не узнавал и не просил 0-й номер. Давайте оставим нашу молодую звезду в покое»
Расселл Уэстбрук опроверг слухи о желании получить 0-й номер в «Денвере»
«Давайте, пожалуйста, оставим нашу молодую звезду в покое.
Кристиан Браун и я никогда не обсуждали передачу номера «0». Я не хотел, не интересовался и не просил 0-й номер, потому что хотел отметить новую страницу новым номером.
Волнения нового сезона уже начались, и я знаю, что это означает поток сфабрикованных историй.
Не сегодня! Браун и я сосредоточены на игре и намерены зажечь в Денвере!» – заявил звездный разыгрывающий.
Уэстбрук будет выступать под 4-м номером. В прошлом сезоне его носил форвард «Наггетс» Хантер Тайсон, который сменил номер на 5-ый.
Уэстбрук использовал 4-й номер во время игры за «Вашингтон».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Legion Hoops в сети X
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