Расселл Уэстбрук: «Не хотел, не узнавал и не просил 0-й номер. Давайте оставим нашу молодую звезду в покое»

Расселл Уэстбрук опроверг слухи о желании получить 0-й номер в «Денвере»

«Давайте, пожалуйста, оставим нашу молодую звезду в покое.

Кристиан Браун и я никогда не обсуждали передачу номера «0». Я не хотел, не интересовался и не просил 0-й номер, потому что хотел отметить новую страницу новым номером.

Волнения нового сезона уже начались, и я знаю, что это означает поток сфабрикованных историй.

Не сегодня! Браун и я сосредоточены на игре и намерены зажечь в Денвере !» – заявил звездный разыгрывающий.

Уэстбрук будет выступать под 4-м номером. В прошлом сезоне его носил форвард «Наггетс» Хантер Тайсон, который сменил номер на 5-ый.

Уэстбрук использовал 4-й номер во время игры за «Вашингтон ».