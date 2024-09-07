Виктор Вембаньяма заплел косички
Виктор Вембаньяма сменил прическу
На голове 20-летнего бигмена «Сперс» появились косички.
Минувшим летом лучший новичок сезона-23/24 НБА стал в составе сборной Франции серебряным призером Олимпийских игр.
Соцсети Виктора Вембаньямы
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Courtside Buzz
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