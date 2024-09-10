Брайан Уиндхорст: «Уорриорз» верят в прогресс Подземски в новом сезоне»

Брайан Уиндхорст рассказал, как в «Уорриорз» рассматривают Брэндина Подземски.

«Уорриорз» верят в прогресс Подземски в новом сезоне. Они полагаются на это.

На рынке летом был огромный интерес к Подземски. Мы знаем, что «Голден Стэйт» нацеливался на Пола Джорджа и Лаури Маркканена. Это не единственная причина, по которой «Уорриорз» в итоге не заключили эти сделки, но отчасти причина была в том, что они объявили: Подземски недоступен», – заявил инсайдер ESPN.