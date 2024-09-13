Фредди Гиллеспи был удален в матче турнира NBL Blitz за удар соперника головой
Фредди Гиллеспи был удален в матче с «Сиднеем».
27-летний американский центровой перешел в «Нью-Зиланд Брэйкерс» из «Црвены Звезды» в это межсезонье. В игре в рамках ежегодного предсезонного турнира NBL Blitz Гиллеспи боднул соперника в лицо в неигровой ситуации, пустив игроку «Сиднея» кровь. Его команда в итоге уступила со счетом 79:90.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, BXL Gaming and Highlights
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