МБА-МАИ выпустил репортаж по итогам поездки в Китай и трех побед над «Гуанчжоу»
МБА-МАИ выложил видео с поездки в Китай.
Главными героями репортажа стали центровой Евгений Минченко, форвард Максим Барашков и защитник Максим Личутин.
Москвичи одержали три победы в товарищеских матчах над «Гуанчжоу».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube МБА-МАИ
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