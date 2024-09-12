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МБА-МАИ выпустил репортаж по итогам поездки в Китай и трех побед над «Гуанчжоу»

МБА-МАИ выложил видео с поездки в Китай.

Главными героями репортажа стали центровой Евгений Минченко, форвард Максим Барашков и защитник Максим Личутин.

Москвичи одержали три победы в товарищеских матчах над «Гуанчжоу».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube МБА-МАИ
товарищеские матчи
logoБаскетбол - видео
Евгений Минченко
logoМБА-МАИ
Гуанчжоу Лонг-Лайонс
Максим Барашков
Максим Личутин
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