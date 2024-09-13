Дирк Новицки дал совет Дончичу после поражения в финале: «Иногда полезно немного разочароваться, чтобы мотивировать себя»
Дирк Новицки дал совет Луке Дончичу.
Словенец в прошлом сезоне НБА впервые добрался до финала, где его «Даллас» уступил «Бостону» в серии со счетом 1-4.
«Ну что сказать, просто продолжай делать то, что делаешь. Продолжай играть в своем стиле. Тебе всего 25 лет.
Иногда полезно немного разочароваться, чтобы затем попытаться снова, чтобы мотивировать себя и заставить работать еще усерднее. И стать лучше как игрок», – считает чемпион НБА в составе «Мэверикс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: DLLS Mavs Podcast
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