  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дирк Новицки дал совет Дончичу после поражения в финале: «Иногда полезно немного разочароваться, чтобы мотивировать себя»
0

Дирк Новицки дал совет Дончичу после поражения в финале: «Иногда полезно немного разочароваться, чтобы мотивировать себя»

Дирк Новицки дал совет Луке Дончичу.

Словенец в прошлом сезоне НБА впервые добрался до финала, где его «Даллас» уступил «Бостону» в серии со счетом 1-4.

«Ну что сказать, просто продолжай делать то, что делаешь. Продолжай играть в своем стиле. Тебе всего 25 лет.

Иногда полезно немного разочароваться, чтобы затем попытаться снова, чтобы мотивировать себя и заставить работать еще усерднее. И стать лучше как игрок», – считает чемпион НБА в составе «Мэверикс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: DLLS Mavs Podcast
logoДаллас
logoДирк Новицки
logoНБА
logoЛука Дончич
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брайан Уиндхорст об игроках, ставших ближе за лето: «В первую очередь я заметил дружбу Луки Дончича и Николы Йокича»
329 августа, 08:42
Дирк Новицки: «Лука Дончич играет как 35-летний, у него невероятный баскетбольный IQ»
524 августа, 07:14
Дирк Новицки о возможности объединения Николы Йокича и Луки Дончича: «Не знаю, случится ли это, но надеюсь, что в «Далласе»
423 августа, 15:08
Давайте похлопаем и «Далласу». Они достойно закрыли эпоху Марка Кьюбана
1619 июня, 12:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кендрик Перкинс о желании Тейтума стать MVP: «Эгоистично, но я говорю это без негатива»
27 минут назад
Дрэймонд Грин: «Удачи Полу Джорджу в Филадельфии. Ему лучше играть хорошо, иначе болельщики его раздавят»
51 минуту назад
Межконтинентальный кубок ФИБА. «Тасмания» разгромила «Кимсу», «Аль-Рияди» против «Уникахи»
1сегодня, 11:31
Суперкубок Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» сыграет с «Црвеной Звездой», УНИКС против «Зенита»
сегодня, 11:28
Димитрис Итудис о 4-очковых бросках: «Это интересное нововведение. Почему нет?»
1сегодня, 10:15
Джон Хенсон объявил о завершении игровой карьеры
4сегодня, 09:49
Александр Медведев о весе Омари Спеллмена: «Даже хотели дать ему прозвище «пухляш»
2сегодня, 07:57
Джейсон Тейтум устроил рэп-баттл с Джимми Фэллоном. Они спели о своих детских книгах
сегодня, 06:13Видео
Кэрон Батлер: «Мы видим и запоминаем критические высказывания в адрес «Хит»
5сегодня, 05:47
Кендрик Перкинс составил Топ-5 иностранных игроков НБА. На 1-м месте Никола Йокич
17сегодня, 05:36
Ко всем новостям
Последние новости
Клэй Томпсон, Кайри Ирвинг и Джейлен Брансон проводят совместные тренировки
142 минуты назадФото
Дирк Новицки о Клэе Томпсоне в его майке с 41-м номером: «Это так мило»
1сегодня, 11:21Фото
Спортивный директор «Локо» Мелешенко: «Всегда интересно играть с командой Евролиги»
сегодня, 11:10
Хайме Хакес: «В межсезонье сделал акцент на дальних бросках»
1сегодня, 10:58
«Майами» отчислил Малика Уильямса и Брайсона Уоррена
сегодня, 10:49
Кармело Энтони: «В сегодняшних «Никс» набирал бы по 28 очков за игру»
2сегодня, 10:34
Шакил О′Нил о Кейтлин Кларк и Энджел Риз: «Хочу, чтобы кто-то из них зарабатывал 10, 15, 20 миллионов долларов в год»
7сегодня, 09:33
Кевин Дюрэнт недоволен рейтингом 94 в новой NBA 2K25
1сегодня, 09:10Видео
Кириленко, Моня, Хряпа и Саврасенко приняли участие в Матче дружбы Суперкубка «КЭС-БАСКЕТ»
сегодня, 08:49Видео
Данк Алекса Пойтресса – лучший момент второго дня Суперкубка Лиги ВТБ
сегодня, 08:42Видео