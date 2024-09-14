Кеньон Мартин: «Леброн Джеймс добьется успеха как владелец клуба»
«Я действительно считаю, что Леброн Джеймс добьется успеха как владелец клуба, потому что он знает, как выглядит продукт, и каков рецепт победы. Я думаю, что эти знания и возможность самому собрать команду помогут ему.
Многие думают, что он контролировал ситуацию в своих командах, будучи топовым игроком. Говорят, что все решения проходили через Леброна. Мы не знаем, правда это или ложь. Но став владельцем, он будет в ситуации, когда каждое решение будет проходить через него. У него будет возможность сказать «да» или «нет», подписывать контракты или совершать обмен, и тому подобное. Я думаю, что это рецепт успеха для него.
Я почти уверен, что Маверик Картер будет вовлечен. Рич Пол, вероятно, сменит работу и будет генеральным менеджером», – сказал бывший игрок НБА.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий