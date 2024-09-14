Кеньон Мартин: «Леброн Джеймс добьется успеха как владелец клуба»

Кеньон Мартин уверен, что Леброн Джеймс будет успешным владельцем клуба.

«Я действительно считаю, что Леброн Джеймс добьется успеха как владелец клуба, потому что он знает, как выглядит продукт, и каков рецепт победы. Я думаю, что эти знания и возможность самому собрать команду помогут ему.

Многие думают, что он контролировал ситуацию в своих командах, будучи топовым игроком. Говорят, что все решения проходили через Леброна. Мы не знаем, правда это или ложь. Но став владельцем, он будет в ситуации, когда каждое решение будет проходить через него. У него будет возможность сказать «да» или «нет», подписывать контракты или совершать обмен, и тому подобное. Я думаю, что это рецепт успеха для него.

Я почти уверен, что Маверик Картер будет вовлечен. Рич Пол , вероятно, сменит работу и будет генеральным менеджером», – сказал бывший игрок НБА .