Бывший тренер и генменеджер «Хьюстона» Кэрролл Доусон умер в возрасте 86 лет

Умер бывший тренер и генменеджер «Хьюстона» Кэрролл Доусон

Доусон, который провел почти три десятилетия в «Рокетс» в качестве помощника тренера и генерального менеджера, скончался в возрасте 86 лет.

«Семья «Рокетс» скорбит о потере любимого тренера и генерального менеджера Кэрролла Доусона, которого ласково называли «CD», – говорится в заявлении организации.

Доусон был ассистентом главного тренера в «Хьюстоне» с 1980 по 1997 годы. «Рокетс» имели показатель 461-409 с шестью выходами в плей-офф по итогам его пребывания на посту генерального менеджера «Рокетс» с 1996 по 2007 годы.

«На протяжении почти трех десятилетий CD был ключевым элементом нашей организации, сыграв важную роль в формировании карьер таких звезд, как Хаким Оладжувон и Ральф Сэмпсон. Гордый уроженец Техаса, CD был единственным тренером, который принял участие во всех четырех финалах НБА с участием «Хьюстона», включая два подряд чемпионских сезона. Будучи генеральным менеджером, он привел в «Хьюстон» знаковых исполнителей, включая Чарльза Баркли, Стива Фрэнсиса, Яо Мина и Трэйси Макгрэйди, а также собрал состав четырехкратных чемпионок WNBA «Хьюстон Кометс», – отмечает клуб.