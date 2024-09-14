Андрей Лопатин: «Сложности возникают всегда, но они только мотивируют еще больше работать»
– Что стало главной составляющей успеха в игре с «Зенитом»? Победили за счет того, что в совокупности хорошо сыграли в защите и нападении, двигали мяч, выполнили все установки тренера.
– Как проходит твоя адаптация в новой команде?
– Для меня это новый опыт, новый вызов. Думаю, что каждый игрок, который вырастает в суперзвезду, такие, как Хряпа и Кириленко, они проходили через трудности. И я надеюсь, что эти трудности из меня сделают такого игрока.
– Трудности есть?
– Трудности есть всегда. А когда ты приходишь в команду, которая борется за первое место, и видишь высокую конкуренцию, сложности возникают всегда, но они только мотивируют еще больше работать и становиться лучше.
– Есть чувство, что УНИКС и на этот раз будет биться за чемпионство?
– Конечно, с каждым днем командная «химия» нарастает, и мы становимся лучше.
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