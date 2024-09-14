Дмитрий Кулагин о финале Суперкубка с ЦСКА: «Для нас не существует вторых мест»

Дмитрий Кулагин поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» на Суперкубке.

УНИКС Кулагина обыграл питерцев со счетом 78:72 и вышел в финал предсезонного турнира Лиги ВТБ, в котором встретится с ЦСКА .

– Что сегодня стало залогом успеха?

– В первую очередь, им стала наша командная хорошая и агрессивная игра на каждом участке площадки от начала и до конца. Мы славимся как команда, которая активно и жестко играет в защите. Нам удалось подготовиться к сопернику. Как вы знаете, у нас была неделя после турнира в Петербурге, где мы, к сожалению, уступили «Зениту » в финале, и сегодня я считаю эту победу значимой для нас, так как мы смогли реабилитироваться за досадное поражение. Мы показали, что работа над ошибками была произведена. И теперь с новыми силами и амбициями мы будем стремиться к победе в матче с ЦСКА.

– Что ждете от встречи с армейцами?

– Для нас не существует вторых мест. Все мы играем в баскетбол. И помимо того, что мы это любим, мы играем, чтобы побеждать. Это наш стимул и мотивация. Как для москвича, для меня играть дома при поддержке моей семьи, друзей всегда приятно. Думаю, у нас достаточно времени, чтобы подготовиться и завтра с новыми силами показать красивую, качественную и эффектную игру.

– Каково вам в роли капитана? Добавляет ли это волнения и ответственности?

– Это почетно. С этой ролью я буду справляться и все у нас будет хорошо. Полагаю, наши результаты станут главным показателем всего.