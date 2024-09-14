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Данк Огнена Добрича – лучший момент третьего дня Суперкубка Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов дня на Суперкубке.

По итогам двух матчей пятницы Топ-5 возглавил форвард «Црвены Звезды» Огнен Добрич.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube Единой лиги ВТБ
logoУНИКС
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logoЗенит
logoЦрвена Звезда
logoБаскетбол - видео
logoЕдиная лига ВТБ
logoОгнен Добрич
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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