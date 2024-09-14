Андрей Ведищев: «Локо» имел шансы выиграть как матч с ЦСКА, так и с «Црвеной Звездой»

Андрей Ведищев оценил выступление «Локомотива-Кубань» на Суперкубке Лиги ВТБ.

На групповом этапе «Локо» под руководством нового главного тренера уступил ЦСКА и «Црвене Звезде».

– Как оцените матч с «Црвеной Звездой»?

– Мы играли с очень организованной командой уровня Евролиги. Они очень хорошо двигают мяч, действуют без него. Опытная команда с сильным составом, у них есть Миллер‑Макинтайр, отличный боллхендлер и командный игрок.

На сегодняшний день разница между нами и «Црвеной Звездой» в уровне движения мяча. У нас кроме Патрика Миллера с мячом, к сожалению, на команду сыграть не удается никому. Есть над чем работать, сделаем выводу и постараемся обыграть «Бешикташ» в матче за пятое место.

– Довольны тем, как «Локомотив‑Кубань» смотрелся на фоне «Црвены Звезды»?

– Мы хорошо отреагировали на их игру. Критерии контакта были разными. Опять же, мы сделали очень много ошибок, невнимательно играли без мяча, особенно третью четверть. С такими командами надо держать концентрацию на протяжении всего матча. Как только отключаешься – тебя наказывают.

– Что можете отметить из положительного?

– Мы имели шансы выиграть этот матч, как и игру с ЦСКА. Пока нам не хватает более грамотных и умных командных действий в решающие минуты матча. Просто не хватает сыгранности.

– Через неделю начинается сезон. Как оцените шансы команды на чемпионство?

– Давайте пока будем говорить не о чемпионстве, а о том, что надо выигрывать каждый следующий матч. Будем смотреть за тем, как получится прогрессировать. Думаю, все будет нормально.