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Владислав Емченко о выступлении «Локо» на Суперкубке: «Результат неудовлетворительный. Всегда хочется выиграть»

Владислав Емченко оценил выступление «Локомотива-Кубань» на Суперкубке Лиги ВТБ.

В пятницу краснодарцы уступили «Црвене Звезде» (76:86) в последнем матче группового этапа.

– Что скажете по игре с «Црвеной Звездой»?

– Против нас играла опытная команда Евролиги, хоть и не в полном составе. Уровень высокий, за любые ошибки в защите они нас наказывали. В определенных моментах в атаке мы принимали нелогичные решения, потому что у них было четыре или пять командных фолов, а мы завершали атаки дальними или средними бросками. Нужно было идти «внутрь» и ловить их на фолы, пробивать штрафные. Они пробили их 37, а мы всего лишь 15. В защите тоже немало ошибались, либо часто сдваивались, либо, наоборот, не помогали. Допустили базовые ошибки, за что и были наказаны.

– Групповой этап закончен, впереди только матч за пятое место. Результат неудовлетворительный?

– Да. Всегда хочется выиграть, мы настраиваемся на каждый матч только на победу, без разницы, на какого соперника. Придерживаюсь логики, что ты либо выигрываешь, либо чему‑то учишься. У нас есть над чем работать, впереди длинные сезон и матч за пятое место. Мы хотим в субботу победить, сделаем все для этого.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoЛокомотив-Кубань
logoЦрвена Звезда
logoЕдиная лига ВТБ
Владислав Емченко
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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