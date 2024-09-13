Суперкубок Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» сыграет с «Црвеной Звездой», УНИКС против «Зенита»
Сегодня в Москве на «ВТБ Арене» продолжится Суперкубок Единой лиги ВТБ.
В третий игровой день краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет с сербской «Црвеной Звездой», казанский УНИКС и санкт-петербургский «Зенит» сойдутся в борьбе за выход в финал турнира.
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Москва
Групповой этап
Группа А
Локомотив-Кубань – Црвена Звезда
13 сентября. 17:00
Положение команд: ЦСКА Россия – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 0-1, Локомотив-Кубань Россия – 0-1.
Группа Б
УНИКС – Зенит
13 сентября. 20:00
Положение команд: УНИКС Россия – 1-0, Зенит Россия – 1-0, Бешикташ Турция – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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