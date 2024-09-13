Суперкубок Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» сыграет с «Црвеной Звездой», УНИКС против «Зенита»

Сегодня в Москве на «ВТБ Арене» продолжится Суперкубок Единой лиги ВТБ.

В третий игровой день краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет с сербской «Црвеной Звездой», казанский УНИКС и санкт-петербургский «Зенит» сойдутся в борьбе за выход в финал турнира.

Суперкубок Единой лиги ВТБ

Москва

Групповой этап

Группа А

Локомотив-Кубань – Црвена Звезда

13 сентября. 17:00

Положение команд: ЦСКА Россия – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 0-1, Локомотив-Кубань Россия – 0-1.

Группа Б

УНИКС – Зенит

13 сентября. 20:00

Положение команд: УНИКС Россия – 1-0, Зенит Россия – 1-0, Бешикташ Турция – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.