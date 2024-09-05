Менеджер клуба Западной конференции: «На месте «Лейкерс» я бы позвонил «Чикаго» и поинтересовался Заком Лавином»

«Лейкерс» не решили свои трансферные задачи в это межсезонье

Команда из Лос-Анджелеса осталась одним из трех клубов, не подписавших свободного агента не из своего состава на стандартный контракт, и не провела значимых сделок на трансферном рынке.

Репортер Дэн Войке поинтересовался мнением о возможных шагах клуба у менеджера одной из команд Западной конференции.

«Я бы позвонил «Чикаго » и поинтересовался Заком Лавином », – заявил управленец.

«Лавина можно заполучить, просто уровняв зарплаты обмениваемых игроков. Контракт защитника рассчитан до конца 2027 года и будет стоить команде 138 миллионов долларов.

Сделка позволит «Лейкерс » сохранить их активы на драфтах ради последующих обменов или неизбежной перестройки.

Трансфер должен будет включать Д’Анджело Расселла, Руи Хатимуру и Джарреда Вандербилта или Гэйба Винсента. Это станет существенной потерей таланта, потому что команда не сможет принять больше зарплаты, чем отдаст в обмене», – заключил репортер.

В прошлом сезоне 29-летний Лавин из-за травм сыграл всего 25 матчей, набирая в среднем 19,5 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи.