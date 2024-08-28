Мустафа Фалль избежит операции на стопе

Восстановление Мустафы Фалля пройдет без хирургического вмешательства

Центровой «Олимпиакоса » был осмотрен медиками греческого клуба. Было установлено, что 32-летний француз продолжит консервативную реабилитацию и в скором времени будет готов вернуться на площадку.

По неофициальным данным, реабилитация игрока после стрессового перелома левого стопы проходила недостаточно хорошо. Встал вопрос о возможной операции.

Фалль получил травму в конце мая и пропустил концовку сезона. Первая официальная игра клуба состоится 28 сентября.