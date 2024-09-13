Сергей Карасев получил сильный удар по левой руке в 1-й четверти матча с УНИКСом и не смог продолжить встречу

Сергей Карасев получил травму.

Форвард «Зенита » получил сильный удар по левой руке в 1-й четверти матча с УНИКСом в рамках Суперкубка и не смог продолжить встречу.

«Зенит» уступил со счетом 72:78 и сыграет с «Црвеной Звездой» за 3-е место.