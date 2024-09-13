Сергей Карасев получил сильный удар по левой руке в 1-й четверти матча с УНИКСом и не смог продолжить встречу
Сергей Карасев получил травму.
Форвард «Зенита» получил сильный удар по левой руке в 1-й четверти матча с УНИКСом в рамках Суперкубка и не смог продолжить встречу.
«Зенит» уступил со счетом 72:78 и сыграет с «Црвеной Звездой» за 3-е место.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
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