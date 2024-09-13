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  • Сергей Карасев получил сильный удар по левой руке в 1-й четверти матча с УНИКСом и не смог продолжить встречу
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Сергей Карасев получил сильный удар по левой руке в 1-й четверти матча с УНИКСом и не смог продолжить встречу

Сергей Карасев получил травму.

Форвард «Зенита» получил сильный удар по левой руке в 1-й четверти матча с УНИКСом в рамках Суперкубка и не смог продолжить встречу.

«Зенит» уступил со счетом 72:78 и сыграет с «Црвеной Звездой» за 3-е место.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
травмы
logoУНИКС
logoЗенит
logoСергей Карасев
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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