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Женская НБА. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Финикс» сыграет с «Коннектикутом» и другие матчи

Сегодня состоятся пять матчей регулярного чемпионата женской НБА.

«Индиана» Кейтлин Кларк примет «Лас-Вегас» Эйжи Уилсон, «Финикс» сыграет с «Коннектикутом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

АтлантаВашингтон

14 сентября. 2.30

ДалласСиэтл

14 сентября. 2.30

Индиана – Лас-Вегас

14 сентября. 2.30

Миннесота – Чикаго

14 сентября. 2.30

Финикс – Коннектикут

14 сентября. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoженская НБА
Финикс жен
Чикаго жен
logoКоннектикут жен
Индиана жен
Миннесота жен
logoСиэтл жен
logoВашингтон жен
logoАтланта жен
Даллас жен
Лас-Вегас жен
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