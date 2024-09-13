Женская НБА. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Финикс» сыграет с «Коннектикутом» и другие матчи
Сегодня состоятся пять матчей регулярного чемпионата женской НБА.
«Индиана» Кейтлин Кларк примет «Лас-Вегас» Эйжи Уилсон, «Финикс» сыграет с «Коннектикутом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
14 сентября. 2.30
14 сентября. 2.30
Индиана – Лас-Вегас
14 сентября. 2.30
Миннесота – Чикаго
14 сентября. 2.30
Финикс – Коннектикут
14 сентября. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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