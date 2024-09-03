Женская НБА. «Лас-Вегас» – «Чикаго», «Финикс» встретится с «Атлантой» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата женской НБА
«Лас-Вегас» Эйжи Уилсон сыграет с «Чикаго» Энджел Риз, «Финикс» встретится с «Атлантой».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Сиэтл
3 сентября. 2:00
3 сентября. 3:00
Лас-Вегас – Чикаго
3 сентября. 5:00
Финикс – Атланта
3 сентября. 5:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости