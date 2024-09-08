Женская НБА. «Индиана» встретится с «Атлантой», «Нью-Йорк» сыграет с «Лас-Вегасом» и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата женской НБА
«Индиана» Кейтлин Кларк примет «Атланту». Лидер таблицы чемпионата «Нью-Йорк» сыграет с действующим чемпионом «Лас-Вегасом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Миннесота
9 сентября. 22:00
Индиана – Атланта
9 сентября. 23:00
Нью-Йорк – Лас-Вегас
9 сентября. 23:00
Чикаго – Даллас
10 сентября. 1:00
Лос-Анджелес – Коннектикут
10 сентября. 4:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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