Брайан Скалабрини: «Кендрика Перкинса совсем не ждут в Бостоне с распростертыми объятьями»

Кендрика Перкинса не звали на празднование чемпионского титула «Селтикс».

Чемпион НБА в составе « » 2008 года испортил отношения с клубом в процессе своей деятельности в качестве ведущего и эксперта ESPN. Перкинс предлагал разбить связку и , критиковал первого за уровень игры, обвинял в «птичьих мозгах» и заявлял о «среднем» уровне ожиданий от состава.

Перкинс поздравил «Селтикс» с победой в чемпионате.

«Не верил, что они смогут этого добиться с игрой в стиле Джо. Считал, что Тейтум и Браун не смогу сделать этого вместе. Они доказали, что я ошибался и через 16 лет после того, как я помог поднять 17-й баннер, закончили путь к 18-му. Поздравления Брэду Стивенсу за это достижение», – заявил бывший центровой.

В ответ на вопрос о присутствии Перкинса на праздновании ответил отрицательно: «Не, не, не, не, не, не, не. Большими красными буквами. Кендрика Перкинса совсем не ждут в Бостоне с распростертыми объятьями».