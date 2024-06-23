Брайан Скалабрини: «Кендрика Перкинса совсем не ждут в Бостоне с распростертыми объятьями»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Брайан Скалабрини НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Джо Маззулла Баскетбол

Кендрика Перкинса не звали на празднование чемпионского титула «Селтикс».

Чемпион НБА в составе «Бостона» 2008 года испортил отношения с клубом в процессе своей деятельности в качестве ведущего и эксперта ESPN. Перкинс предлагал разбить связку Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, критиковал первого за уровень игры, обвинял Джо Маззуллу в «птичьих мозгах» и заявлял о «среднем» уровне ожиданий от состава.

Перкинс поздравил «Селтикс» с победой в чемпионате.

«Не верил, что они смогут этого добиться с игрой в стиле Джо. Считал, что Тейтум и Браун не смогу сделать этого вместе. Они доказали, что я ошибался и через 16 лет после того, как я помог поднять 17-й баннер, закончили путь к 18-му. Поздравления Брэду Стивенсу за это достижение», – заявил бывший центровой.

В ответ на вопрос о присутствии Перкинса на праздновании Брайан Скалабрини ответил отрицательно: «Не, не, не, не, не, не, не. Большими красными буквами. Кендрика Перкинса совсем не ждут в Бостоне с распростертыми объятьями».

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1 комментарий
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По факту, Перк как будто и не играл в Бостоне, судя по его высказываниям 🐀
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