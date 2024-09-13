Кириленко, Моня, Хряпа и Саврасенко приняли участие в Матче дружбы Суперкубка «КЭС-БАСКЕТ»

В Москве состоялся Матч дружбы второго международного Суперкубка «КЭС-БАСКЕТ».

Звездные игроки недавнего прошлого сыграли бок о бок со школьниками, врачами, учителями и любителями лучшей игры с мячом из восьми стран мира. На площадку в числе прочих вышли Андрей Кириленко , Сергей Моня , Виктор Хряпа , Алексей Саврасенко , Светлана Абросимова и Илона Корстин .

Тележурнал «Вид Сверху» подготовил репортаж с уникального события.