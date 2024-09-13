Кириленко, Моня, Хряпа и Саврасенко приняли участие в Матче дружбы Суперкубка «КЭС-БАСКЕТ»
В Москве состоялся Матч дружбы второго международного Суперкубка «КЭС-БАСКЕТ».
Звездные игроки недавнего прошлого сыграли бок о бок со школьниками, врачами, учителями и любителями лучшей игры с мячом из восьми стран мира. На площадку в числе прочих вышли Андрей Кириленко, Сергей Моня, Виктор Хряпа, Алексей Саврасенко, Светлана Абросимова и Илона Корстин.
Тележурнал «Вид Сверху» подготовил репортаж с уникального события.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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