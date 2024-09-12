Илона Корстин: «Призовой фонд в Суперкубке не предусмотрен. Само участие в турнире расценивается как бонус»

Илона Корстин объяснила, почему в Суперкубке не предусмотрен призовой фонд.

«Призовой фонд в Суперкубке не предусмотрен. Само участие в этом турнире расценивается как бонус, потому что в этом сезоне возможности сыграть с командами из Евролиги и Еврокубка больше не будет. Мы приглашаем наших иностранных участников и обеспечиваем им проживание и переезд – это тоже немалые деньги, которые Лига тратит на проведение турнира.

Да и иностранным клубам все‑таки тоже хочется сыграть с нашими командами. Для них это тоже возможность попробовать силы в матчах с соперниками такого высокого уровня», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.